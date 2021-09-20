26間學校爆發上呼吸道感染　本月22日前需接受強檢

政府今日(20日)公布，由於26間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，而已經完成新冠疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在今年9月7日至9月20日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於9月22日或之前接受檢測，如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月24日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月18日至9月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港九龍黃大仙彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園

(2) 香港新界馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓OT KG01室崇真會美善幼稚園(馬鞍山)

(3) 香港北角建華街30地下至2樓高主教書院幼稚園部

(4) 香港九龍長沙灣發祥街55號長沙灣社區中心5樓香港保護兒童會長沙灣幼兒學校

(5) 香港九龍荔枝角華荔邨賞荔樓7樓703室保良局譚華正夫人幼稚園

(6) 香港九龍油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心6樓香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校

(7) 香港新界將軍澳尚德邨尚禮樓(第6座)4樓平台A,B及C翼將軍澳循道衛理幼稚園

(8) 香港新界大埔富亨邨亨翠樓地下大埔循道衛理幼稚園

(9) 香港新界將軍澳裕明苑裕榮閣地下基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園

(10) 香港九龍牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室王石崇傑紀念中心

(11) 香港新界屯門青菱徑7號華興大廈地下C鋪及1樓A、B、C、D室珈琳幼稚園(屯門分校)

(12) 香港九龍鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓鑽石山靈糧幼稚園(13)香港新界荃灣石圍角邨石翠樓地下14至17號中華基督教會福幼幼稚園/幼兒中心

(14) 香港新界上水龍運街2號北區社區會堂6樓新界婦孺福利會上水幼兒學校

(15) 香港新界大埔富亨邨亨泰樓地下富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園

(16) 香港九龍藍田康雅苑停車場頂樓基督教家庭服務中心德田幼稚園/幼兒園

(17) 香港九龍九龍塘又一村瑰麗路36號基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園

(18) 香港新界將軍澳康盛花園第5座地下及低層比華利中英文幼稚園/比華利國際幼兒園

(19) 香港新界粉嶺景盛苑俊景閣B及C翼地下新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校

(20) 香港新界粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓嘉寶中英文幼稚園(粉嶺)

(21) 香港新界沙田馬鞍山錦英苑香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

(22) 香港新界沙田大圍積福街38號東華三院冼次雲小學就讀二年級

(23) 香港石塘咀山道88號聖公會聖彼得小學就讀三年級

(24) 香港九龍鑽石山斧山道171號真鐸學校就讀一年級

(25) 香港九龍九龍塘義德道23號筆架山小學就讀二年級

(26) 香港新界屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學就讀一年級