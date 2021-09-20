元朗怪癖漢狂索女人底褲　警以破壞公眾體統拘籃球教練

警方今日(20日)接獲市民報案，指網上流傳一段影片，片中有一名男子疑在元朗一間村屋的後巷位置作出不雅行為。元朗警區非常重視有關案件，刑事調查隊探員經調查後，迅速鎖定一名涉案男子，今日在觀塘區拘捕一名姓馬(25歲)本地男子，涉嫌破壞公眾體統，他現正被扣留調查。據悉。疑犯為籃球興趣班教練。

該影片昨日(19日)於社交媒體Fb群組「廈村鄉」流傳一段男子聞女性內褲的「天眼」影片，短片極速在多個討論區被網民瘋傳，更有網友稱知道涉案男子的身份。有網民指今晨約8時，一名淫賊路過元朗廈村，一時色心大起，偷走一村屋女戶主的內衣，但完全未發現其色相被盡收於「天眼」底。

影片長約38秒，地點為一間興建中的村屋外，片中見到一名穿黑色上衣、白色長褲及戴橙色口罩男子，他在村屋外左看右看後，隨即趨近被棚架及尼龍布遮擋的位置，雙手抓住褲前，其後相信是出現小便的聲音逾10秒。

未幾，即見他脫下口罩，拿起一條棗紅色的女性內褲，放到鼻孔狂索，同時張開口「抖一啖大氣」，貌似甚為享受。他疑未有為意有閉路電視，更對住鏡頭張望。其後，男子耷低頭，拉上褲鏈離去。38秒的片段內，未有拍攝到男子偷取女性底褲的行動，故不能判定底褲是否偷竊得來。

網民對影片議論紛紛，更有人打趣稱：「啋，咩人偷咗我四叔婆條底褲？」有人則怒罵他為「變態狂徒」。另有人聲稱根據衣着及手上紋身等，認出該名怪癖男是一名籃球教練，且在多間學校任教。