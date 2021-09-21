東方獻藍圖之11：地勢空曠平坦　作單軌列車試點一流

單軌列車可由港鐵大埔墟站延伸至汀角及船灣淡水湖一帶。

政府曾計劃興建單軌列車接連觀塘與啟德，最終以涉及複雜技術及高昂成本為由，研究逾10年後擱置。東方藍圖構思另覓地方於船灣淡水湖上興建單軌列車，接駁大埔交通，船灣淡水湖位置空曠，可避免如東九龍工廠區狹窄地勢阻礙。有議員認為若船灣淡水湖建單軌列車，可作為發展單軌列車試點。

構思長達13年的九龍東單軌高架鐵路，去年被政府宣布項目「胎死腹中」，政府指「單軌高架鐵路」方案存在技術困難，鐵路接駁至觀塘站會受附近工廠區狹窄地勢困擾，若發生火警消防員難以在該處架設雲梯救火。鐵路經過觀塘繞道所產生的斜道，對單軌列車而言難以攀升。由於單軌高架鐵路存在解決不到的技術困難，故改為以電動巴士及小巴、自動行人天橋、單車徑等「多元組合」方式，發展九龍東環保連接系統。

然而，船灣淡水湖地點空曠，四處並無高樓阻擋，地勢亦平坦，若在此興建單軌高架列車，則可克服上述的種種困難。單軌列車更可接駁至大埔交通，能方便全港各區市民前往船灣淡水湖，並可推動本港成為宜居城市，促進旅遊發展。

推動九龍東單軌高架鐵路多年的議員柯創盛對政府擱置計劃感到失望，認為若能另覓地點，如在空曠的船灣淡水湖上興建單軌列車，則可作為單軌列車試點，讓計劃得以「重生」，單軌列車又可配合船灣淡水湖填湖發展房屋的計劃，結合成為新的旅遊項目，為香港新增一項觀光設施。