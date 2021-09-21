東方獻藍圖之11：食水供應東江水佔八成　專家研究可剔除船灣

香港缺乏天然湖泊、河流及充裕的地下水源，供水問題向來都不易解決。目前香港食水來源只有東江水和雨水，其中七至八成食水來源均來自東江水。有大學曾在2017年發表相關研究，即使剔除船灣淡水湖這一集水水塘，本港仍然有提供足夠容量來收集雨水，穩定東江水的水質。

根據水務署資料，2020/21年度，本港全年的食水用量達10.3億立方米，而香港天文台雨量紀錄只有2,324.7毫米，完全供不應求。目前香港食水來源有購自廣東省的東江水和天然集水區收集的雨水。其中東江水是本港主要的供水來源，2020/21年度本港輸入了8.12億立方米東江水，佔全港食水來源逾八成。

當東江水食水來源出現問題或需要維修時，則要動用儲備，根據水務署的資料，本港水塘包括兩個海中興建的水庫和15個傳統的水塘，總儲水量是5.86億立方米。當全部水塘百分百滿載時，總儲水量足以應付香港大約6個月的需求。然而，過去10年，香港每年雨水收集量平均是2.46億立方米，換言之，在全港5.86億立方米總儲水量的水塘中，即使剔除了船灣的2.3億立方米，仍有足夠容量去收集雨水。

東江水不能直接接駁香港供水系統，要輸送去3個接收水塘，包括船灣淡水湖、萬宜水庫及大欖涌水塘，利用3個水塘的大容量去穩定水質，確保水質的風險受控，通過觀察期，才可以送去濾水廠處理。香港大學科斯產權研究中心曾在2017年發表相關研究，即使剔除船灣，仍可保留船灣原有的輸水管道，可輸水去其他水塘，接收東江水的運作不受影響，又建議同時興建海水化淡廠，以抵禦萬一東江水未能供港，水塘存水不足等風險。