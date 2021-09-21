涉黑暴入獄青少年增　懲教署推計劃助除激進思想

中秋節為人月兩團圓的日子，對於在囚人士而言，如果能與摯愛家人相聚更是難能可貴。懲教署特地於中秋節前夕(20日)，在壁屋懲教所舉辦名為「非一般冰皮月餅」的親子活動，安排4名青少年在囚人士與家人共同製作月餅，並互送心意卡，有因黑暴事件而入獄的在囚人士向家人承諾，將來重返社會定必奉公守法，回饋社會。事實上，因應干犯黑暴相關罪行而被判入院所的青少年在囚人士有所增加，署方去年起展開連串嶄新的更生計劃，協助他們去除激進思想，建立正確價值觀。

4名青少年在囚人士昨日分別與父母及妻女等參與活動，4個家庭即場製作奶黃、紫薯及土鳳梨3種口味的冰皮月餅，在囚人士還運用在餐飲訓練工場所學到的咖啡沖調及拉花技巧，即場為家人沖調咖啡並「拉花」，及後4人還與家人互送心意咭，傳遞心意及祝福，為活動劃上一個圓滿的句號。

其中一名在囚人士明仔（化名）與母親製作月餅期間，一直緊牽着手，把握每一個空檔時間喁喁細語慰問，真切之情令人動容。20歲的明仔今年初因黑暴事件入獄，首次未能與家人共渡中秋佳節，故他非常珍惜昨日的活動。他指，以往受到朋輩及社交媒體的謠言影響而激化情緒，犯下大錯，幸好母親一直對他不離不棄，又哽咽地指遺憾現時進入院所，即使母親有病都不能陪伴左右。他含淚向母親表示：「我愛你，對不起！我承諾往後的日子都會同你一起過」，改過自新。

明仔母親則非常感謝懲教署提供一個機會讓母子相聚，今次是愛兒首次為她沖調咖啡。她認為愛兒進入院所後，受到署方人員教導及感化而有所改進，形容：「同以前好大分別，現在充滿正能量，亦有正確的價值觀」。

活動期間，懲教署臨床心理學家洪雪蕙亦在場輔導各家庭，教導家長如何改善與子女的溝通方法。洪表示，對於因黑暴而入獄的青少年，臨床心理學家開展心理輔導項目「青少年研習所」，為青少年在囚人士進行心理修復與重建，減低日後再犯罪的風險，項目會以壁屋懲教所作為試點，並會按成效逐步推廣至其他懲教院所。她指：「希望他們透過不同活動，重建正確價值觀，搵返自己」。

除心理輔導外，署方還推展多項更生計劃，協助青少年去除激進思想。在教育方面，署方除為青少年在囚人士加強德育及公民教育，《基本法》教育，國安法教育外，亦推行「一切從歷史出發」教育新課程，協助青少年在囚人士認識中國歷史，提升對國民身份的認同。另於今年初首次與警方推行「並肩同行計劃」，透過在院所內舉辦更生活動，懲教署及警方義工面對面與在囚人士及家長真情對話，重建互信關係。