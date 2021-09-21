引入臨床心臟超聲波服務　下葵涌門診主管醫生獲員工獎

下葵涌普通科門診診所是全港首間普通科門診引入臨床心臟超聲波，並自2016年至上月服務970名病人。作為提出引入此項服務的倡導者陶敏之，更因此獲頒醫院管理局2021年度傑出員工殊榮。陶認為得獎屬幸運，同時感謝上司及各團體努力，盼大眾能夠認識專科外，亦能了解家庭醫學及基層醫療，並將知識傳授下一代。

陶敏之是下葵涌普通科門診的主管醫生。他指醫院管理局九龍西聯網普通科門診上年度服務約90萬人次，當中四成是長者，加上曾有病人因腹瀉及腳腫問題來求診，最終發現對方卻患有擴張性心臟病，他認為若門診設有心臟超聲波，將能夠惠及更多病患，這成為引入此項服務的契機。他又形容，超聲波雖然應用廣泛，如於急症及外科頗常見，但對比心臟超聲波，因人心跳頻率較高，對斷定患者的動作及影態有更高要求，所以操作上較一般腹部超聲波複雜。

故此好學不倦的他，不但花費2年時間攻讀超聲波碩士，更向心臟科醫生請教，專門學習有關心臟超聲波的技術，前後學習共4年，並於2016年正式於門診引入臨床心臟超聲波，目前團體有約5人均能應用此技術。

正所謂「醫者父母心」，陶同時亦整合慢阻肺病管理，令下葵涌普通科門診成為九龍西聯網首間門診設有醫生主導的慢阻肺病服務，同時服務設有營養師及物理治療師等人員配合，以減低病患急性發作及住院率機會。