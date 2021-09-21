團體辦日營探索大自然　延緩認知障礙症長者退化

認知障礙症患者會逐漸喪失認知能力，包括記憶力、語言能力等，以致日常生活、行為及情緒受影響。今日(21日)是「世界認知障礙日」，香港基督教女青年會早前訪問452名認知障礙症長者的照顧者，發現接觸大自然有效紓解患者及照顧者的壓力。該機構早前舉辦日營，結合職業治療師專業意見，將有效刺激長者視覺、嗅覺及觸覺等活動與大自然融合。

女青調查發現，約80%受訪照顧者在照顧的認知障礙症長者感到不開心時，會在大自然找到安慰及幸福感，惟調查中有64%人在過去1個星期內卻沒有外出或僅外出1至2次，較新冠疫情前大增15%；而且居住環境亦普遍缺乏大自然要素，有56%受訪患者家中窗戶景色主要由建築物組成。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃凱茵表示，疫情期間患者的認知功能有明顯衰退，其行為問題亦因而嚴重化，導致家屬照顧者壓力大增，亦有家屬表示害怕患者受感染，經已數個月未有外出，能夠接觸大自然可能是患者與照顧者現時最急切的需要。

女青耆年服務部總主任韓慕琼表示，透過加入五感訓練元素，延緩認知障礙症長者退化速度，而五感歷「耆」日營則進一步將訓練延伸到戶外，由專業的營地導師帶領參加者探索及體驗大自然，令認知障礙症患者的訓練變得更有趣味，從而促進長者及照顧者關係。