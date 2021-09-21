二手樓業主減價求售　三房單位以兩房價賣出

股市不穩，近期本港二手樓的交投步伐已見明顯放緩，個別業主為求出貨，已開始劈價求售。葵涌葵芳閣的一個三房單位，減價逾50萬元才獲買家承接。中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述的3座中低層單位，實用面積約473方呎，早於5月開價645萬元放售，兩個月後減至620萬元，近日獲80後用家洽購，終減至592萬元才售出，呎價約12,516元。資料顯示，屋苑兩房樓價，7月已達585萬元，今次是三房跌近兩房價位。

向以細價供應為主的屯門二手市場都錄得減價。祥益地產區域董事袁思賢透露，新屯門中心5座高層E室三房戶，實用面積約597方呎，望海景，累減53萬元後，獲區外首置客以693萬元購入，呎價約11,608元。

個別地區交投跌勢亦見顯著，中原地產分行經理曹嘉華稱，東涌全區9月暫錄26宗二手買賣，較上月全月仍少逾六成。區內東環3B座一個連平台單位，減價18萬元後，以780萬元售出，以實用面積約462方呎計，呎價約16,883元。

此外，未補價第二市場居屋劈幅更大。世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良指出，將軍澳廣明苑G座中層9室，實用面積約639方呎，屬三房大戶，早於5月放售，當時叫價650萬元，前後累減92萬元，獲外區綠表買家以558萬元承接，呎價約8,732元。