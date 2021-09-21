東方日報A1：地產股遭血洗　樓價恐冧三成

香港住屋供應長期失衡，有外媒報道指中央早前會見香港主要地產商，告知「遊戲規則已經改變」，要求合作解決住宅短缺問題，不容許囤地、壟斷行為。由於市場憂慮樓市前景，地產股昨日慘遭各方「血洗」，股價暴瀉。綜合市場分析，香港樓市勢必「無運行」，樓價隨時重返2016年水平，若以代理發布的樓價指數計算，等同樓價最多可以大冧三成。

目前業界普遍認為，若中央出手干預香港樓市，「房住不炒」必然是未來新常態。前補習天王、資深投資者吳賢德指出，其實一直不太看好樓市發展，但過去兩年經歷社會動盪及疫情爆發，在全球放水下，今年上半年樓價不但繼續升溫，買家亦踴躍入市，中央此舉可謂為樓市「撥亂反正」，不可以任由私宅樓價狂升，因為要解決社會深層問題，必先要解決房屋問題，不能讓年輕人感到絕望，需要整治樓市。「房住不炒」方針令發展商難像以往一樣可賺取暴利，樓價走向受制於樓市政策，舉例假設政府突然收緊樓按，樓價就會即時插水。

吳賢德續稱，各類物業當中，較看淡「納米樓」前景，當房屋供應增加，這類單位將會失去投資價值，沒有人會願意接貨。而現時樓價表面上貼近高位，只是因為市場成交集中於可承做高樓按的細價樓，中高價物業市況並非一面倒向好，認為樓價返回2016至2017年水平才合理。

按照反映二手樓價走勢的中原城市領先指數，該數據於2016年平均錄得約130多點水平，以本月最新報189.14點計算，等同樓價下挫約三成。

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，未來十年八載「房住不炒」將主導樓市，樓價會慢慢回復正常，過往發展商囤積居奇，相信不可能再有暴利。今次料為樓市引爆觸發點，估計其後數年樓價跌勢可大可小，業主要做足防範，而地產股表現失色，不宜沾手。

資深投資者陳清白指出，相對樓價過去升勢，地產股本身已屬偏低水平，但昨日依然大跌，香港樓市怎會有運行，預計下挫15至20%也不足為奇。考慮到地產股及租金回報率一直偏低，近年樓價升勢並不合常理，買家洗腦式入市，借盡按揭也要買樓，一旦加息就非常危險。他相信中央也看到樓市的不尋常表現，希望盡快讓市況回復正常。

財經專家林一鳴表示，地產股大跌明顯是「遊戲規則已經改變」，傳聞香港主要地產商被要求解決樓荒，中央在適當時候甚至會出手干預。他認為，其實「遊戲規則已經改變」早已發生，以前香港的地位是一個「國際城市」，中央會盡量不干預；但現在香港已經變成一個「普通城市」，管制慢慢會與內地城市看齊。

他續稱，香港從「國際城市」變成「普通城市」，將會有很多轉變，中央對香港的政策將會不同，大家要有心理準備。現在只是地產，未來將會有更多其他範疇，最後就是港元掛鈎人民幣。他直言，暫時不要投資本地地產股，因為中央有機會真的出手，把香港當作一個普通內地城市一樣的做法。

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