理大下學年推25個組合課程　新生必修國安法及憲法

香港理工大學由2022/23學年起推行組合課程收生模式，大部分本科課程將轉為學系組合課程，總數25個，學生首學年只需修讀一個學系的共同核心課程，第二學年再決定主修科目。另外，一年級生須完成3個學分必修課程，當中包括學習國安法和憲法，學生須知道甚麼行為會違反國安法，國安法中的4大罪行會清楚說明。

理大將於下學年起推行「學系為本」組合課程，新模式下該校共有25個組合課程，多個學系重新整合，如原先的「會計學」、「會計及金融」及「金融服務」課程將在下學年整合為「會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程」，學生第二學年才主修其中一個範疇。而護理學、物理治療等6個專項課程不參與上述組合安排。

新增的「人工智能及數據分析」（AIDA），及「創新及創業」（IE）課程成為大學核心課程，所有本科生4年內須分別選修最少兩個及1個學分。該校相信這些舉措既有助於學生獲取跨學科知識，亦能培養他們創意思維。另外，理大已於今年暑假首度展開「本科生科研計劃」，GPA達3或以上的學生，可以個人或小組形式，申請港幣5萬至10萬港元資助。

同時，理大亦把國安教育列為必修課程，學校把內容融入「明日領袖」課程，佔3個學分，國安教育部分佔3小時，內容包括認識香港國安法四大危害國家安全罪行及相關案例、《基本法》、近代中國史及辱華歷史等。考核模式為20道選擇題，答對16題為合格，若不合格須重考。學校亦正考慮由2022/23年起把國安教育列為研究生必修課程。