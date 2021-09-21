公屋流轉遇阻　基層上樓須等5.8年　團體促「拆局」增行政效率

新一份《施政報告》將於下月發表，有團體今早(21日)到政府總部外請願，指公屋平均輪候時間已達5.8年，要求政府促進公屋流轉，增加單位供應，緩解基層市民住屋需求；以及重設「長遠房屋策略督導委員會」，將運輸及房屋局分拆。團體其後向政府代表遞交請願信後離開。

公屋聯會今早到政總請願，高呼「加快覓地建屋」、「促進公屋流轉，協助市民上樓」和「優化置業階梯，回應置業訴求」等口號，向政府反映對《施政報告》中房屋政策的期望。該會指現時輪候公屋的時間創22年來新高，與政府的「三年上樓」承諾愈走愈遠。雖然加快覓地建屋是增加公屋供應的關鍵，但需時甚久，故建議先檢討和善用現有公屋資源，促進公屋單位流轉，回應基層市民住屋需求。

團體又建議，改變公屋住戶資助政策目標，提供更多誘因購買資助房屋；推售更多「租置計劃回收單位」，鼓勵「一約兩屋」的公屋租戶交回其中單位；優化「天倫樂合戶計劃」等措施，促進公屋單位流轉。

在政府架構方面，該團體敦促政府重設「長遠房屋策略督導委員會」，加入社會各持份者的聲音；以及將運輸及房屋局分拆，將房屋和土地範疇歸一個政策局負責，提高行政效率。