3項企業或個人貸款計劃延長6個月　借貸額累計1700億元

本地新冠疫情漸趨穩定，但不少行業仍受經濟衝擊，政府今日(21日)宣布延長「中小企融資擔保計劃」、「預先批核還息不還本計劃」，以及「百分百擔保個人特惠貸款計劃」6個月，稱希望讓申請人士繼續還息不還本，紓緩財政壓力。

政府表示，雖然今年上半年經濟反彈，但部分行業仍然面對重創，資金周轉上出現困難，故此宣布會將3個為企業和個人進行的資金擔保計劃延長6個月，金融管理局及按揭證券有限公司，將會盡快公布詳情，希望正使用計劃的人士不用擔心，相信計劃能讓企業繼續營運。

政府指銀行業界推出還息不還本的貸款計劃後，至今收到幾萬宗申請，涉及高達1,700億港元。至於市民關心的中港通關方面，政府指本港將與內地專家對接會議，惟暫時未有任何消息可向外界公布。

另外，特首林鄭月娥將由明日(22日)起會到內地訪問，至下周二(28日)返港。行程包括到四川成都市進行泛珠三角聯合會議，並會同政務司司長李家超與當地領導人參與川港合作會議。其後一行人會到重慶與當地領導人會面，並參觀部分香港投資的項目，最後再到西安參與全國運動會的閉幕禮。