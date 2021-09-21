選委會選舉點票甩轆　林鄭認衰向參選人致歉　稱會梳理改善

選舉委員會的選舉於本周日(19日)舉行，惟點票時間大幅延後至翌日早上才完結。特首林鄭月娥今早(21日)會見傳媒時承認在點票上出現嚴重問題，並承諾要找出問題所在，了解到底是人手、技術還是員工培訓上出了問題。她指選舉的進行原本是選管會工作，政府不能代選管會決定運作上的問題，政制及內地事務局局長曾國衞會與選管會討論，梳理出當中的問題，避免今年12月的立法會選舉出現類似情況。她又對不少候選人需要通宵等待，表示歉意。

政府表示，由上午9時至傍晚6時的投票過程大致順利，惟部分票站因開放的櫃枱不足，造成市民需要輪候。點票方面，特首林鄭月娥當日早上到會展點票中心視察時，曾詢問職員約何時能得出結果，當時得到的答案是午夜12時左右。

對於只有一名非建制派人士當選，政府指出參選人須符合愛國者治港的法定要求，政見不同並非不能參選，只因非建制派自身亦沒有報名參選，反問又能如何令他們當選。現時的選舉制度更加符合一國兩制要求的管治，是一套比較適合香港的民主制度。民主的宗旨是希望對人民有利，即使各地的民主制度均不同。香港市民應期待新的民主制度是否真的優質，可以令香港經濟重新起飛。

另外，被問到日前有7名港島區區議員被民政事務局局長裁定宣誓不符，被即時取消區議員資格，港府回應指民政事務局局長有給予相關區議員申述機會，而宣誓條件亦早已列明，她指相關人士可以透過司法機關上訴。