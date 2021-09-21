網上留言鼓吹自殺人士傷害官員　64歲男小販被捕

網絡安全及科技罪案調查科昨日(20日)就一宗針對政府官員以及司法人員作出煽惑暴力行為的案件，展開拘捕行動。警方日前發現，有人於一個網上社交媒體平台上發布貼文透露有自殺念頭。警方為了挽救生命，隨即聯同其他部門展開拯救行動，其後成功尋回有關人士；當時事主沒有任何傷勢或者生命危險，有關個案已經轉交社會福利署跟進。

警方發現有網民在事主的相關貼文上留言，公開支持事主自殺，並且鼓吹對方自殺的同時要殺死政府官員以及司法人員。網罪科隨即展開深入調查，昨晨於粉嶺拘捕一名64歲的本地男子，涉嫌干犯「煽惑他人有意圖而傷人」罪。行動中，警方一共檢取了2部手提電話。被捕人士現時被警方拘留中。警方的行動仍然繼續，不排除稍後有更多人士被捕。據悉，被捕男子報稱為小販，其貼文的所用字眼包括：「攬住一齊死」，有意凸顯自殺人士有更高的價值。

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁提醒市民，「煽惑他人有意圖而傷人」是十分嚴重的罪行。根據普通法以及香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》第101I條，任何人被裁定煽惑他人犯某個罪項，則可以判處該罪項的最高刑罰，當中根據第212章《侵害人身罪條例》第17條「有意圖而傷人」罪，最高刑罰係可判處終身監禁。

除了干犯以上刑事罪行，亦都可能同時違反高等法院於2019年10月以及2020年10月頒布的兩份臨時禁制令，分別禁止「互聯網嘅平台或媒介上促進，鼓勵同煽動使用或威脅使用暴力」以及「針對司法人員及其家屬被起底及滋擾」。這兩份臨時禁制令現時仍然生效。違反禁制令的人士，有機會干犯《藐視法庭》罪。警方會密切留意網上活動，如有任何違法行為，會主動介入，果斷執法。

警方重申生命只有一次，任何人發現其他人有輕生的念頭時，都應該即時施以援手，或者尋求相關的部門協助去拯救生命。但在今次的事件，有人於關鍵的時刻，不但止沒有出手相助，更鼓勵其他人自殺的同時，要去殺死其他人。這些行為嚴重罔顧他人的生命安全，公然破壞社會秩序以及安寧，為非常自私的行為。而司法獨立被視為法治的根本，司法人員以無懼無偏的精神，維護法治。有不法分子意圖向秉行公義的司法人員，施加壓力或者作出不當影響，煽惑其他人針對司法人員作出非法行為。