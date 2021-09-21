賢學思政3人涉顛覆政權罪　王逸戰陳枳森朱慧盈今午提堂

警方國家安全處昨晨(20日)再進行大規模行動，拘捕學生組織「賢學思政」3名成員，全部涉及串謀煽動顛覆國家政權罪，3人包括該會召集人王逸戰(20歲)、秘書長陳枳森(20歲)，以及前賢學思政發言人朱慧盈(18歲)。該組織今早(21日)約11時在Facebook專頁貼文，指剛收到律師消息，王及陳將於今午2時半在西九龍裁判法院提堂。另有消息指，朱慧盈亦將於今午提堂。貼文又提到，陳枳森和朱慧盈早前已退出賢學思政，現並非組織成員。

警方國安處高級警司李桂華昨表示，該組織於2020年成立，曾發表危害國安言論，例如在疫情初期呼籲港人不用安心出行，並強調「光復香港，時代革命」屬於民族信念並非口號；又指下一場抗爭為戰爭或革命，呼籲其他人習武和做好裝備，做到全民勇武抗爭，並提到抗爭目標是對準「港共、中共政權」。

李續指，最近該組織更變本加厲，除了發放文宣外，更開設一個會址成為聚腳點，凝聚意同道合人士到場，並交換意念令對方加入；並向相同意念的在囚人士提供物資，招攬獄中的追隨者。警方強調，拘捕行動會繼續，並會繼續調查資金來源，以及組織金主誰屬。