開假醫生紙助病人請假索賠　中醫生認詐騙判緩刑

一名註冊中醫師被指向僱職司機的病人發出虛假醫生證明書及收據，讓3間聘請該司機的公司向司機批出病假，及向司機發放工傷賠償，涉款共約9.6萬港元。中醫師早前已承認2項串謀詐騙罪，今天（21日）在西九龍裁判法院接受判刑。裁判官屈麗雯指，雖然報告指被告願意履行社會服務令，但考慮到他的年紀，故判他入獄2個月，但緩刑12個月。

今日判刑的被告謝復昌（66歲、註冊中醫師），經營中醫診所康德堂。同案的27歲被告曾繁傑，案發期間先後獲TNT Express Worldwide (HK) Limited 、嘉頓有限公司及香港電視網絡有限公司聘任為司機。曾繁傑昨（20日）亦承認3項串謀詐騙及2項欺詐罪，被還押至10月5日判刑。

案情指，曾繁傑於2016年5月至2018年11月期間，分別向該3間公司報稱工作時受傷，並向有關公司遞交由謝復昌發出的88張醫生證明書來申領病假。有關醫生證明書列明曾被診斷患有腰痛。廉署調查後發現，其中11張涵蓋95天病假的醫生證明書，其所列日期期間謝並不在香港，涉及的工傷賠償共約4.7萬港元。

曾繁傑於獲嘉頓及香港電視批准放病假期間，在2017年9月至2018年2月期間為另一名僱主工作。當時他再向嘉頓及香港電視遞交另外多張醫生證明書及醫療服務收據，以向該2間公司虛假申索約4.9萬港元工傷賠償。如嘉頓及香港電視知悉曾繁傑在放病假期間，身體狀況適合為其他僱主工作，均不會批准及向他發放賠償。