首半年致命工傷意外增15%　議員轟職安健法例如無牙老虎

本港致命工傷意外頻生，今年上半年更發生131宗致命職業傷亡個案，較去年同期大增15%。立法會人力事務委員會今(18日)討論本港職業安全情況，有議員指，職安健法例的罰則明顯過輕，被斥之為「無牙老虎」；當局雖早於2017年「拍晒心口」指會提高職安健法例的罰則，惟其後僱主一方「嘈兩嘈就摺埋咁濟」，促港府勿再拖延。

議員潘兆平指出，本港今年上半年的職業傷亡意外個案增加，情況仍十分惡劣，並不理想，認為當局過往「做嚟做去、咁多年都係咁」，方法不外乎增加巡查、宣傳及教育等，惟情況一直未見改善。他又稱，目前工人「要拎條命去工作」，認為人命關天，促當局要有決心解決勞資爭議，盡快調升職安健法例的罰則，勿再拖延。

委員會主席陸頌雄亦指，現時職安健法例的罰則明顯過輕，被斥之為「無牙老虎」，過往亦曾出現相關死亡意外，惟其僱主僅被罰款3.5萬港元，認為當局應盡快調升罰則金額，以提升對工人的保障。

勞工處副處長(職業安全及健康)梁永恩回覆時承認，現時有關罰則過輕，惟相關工作涉及的法律條文較多，有需要逐條作審視，且該法例多年未有改動，當局要一併執整相關字眼，強調已密鑼緊鼓進行工作，重申相關時間表不變，期望在本屆政府內完成。