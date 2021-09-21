國泰3員工涉受賄助人買優惠票　暫毋須答辯候訊

3名國泰航空前任及現職僱員，涉嫌在2018年1月至2019年6月期間與另外3人串謀，收取共逾9.8萬港元賄款，以協助該3人利用國泰的員工福利計劃，以優惠價格購買機票，涉及75程機票，國泰航空因而損失逾116萬港元。3人現被控共4項串謀使代理人接受利益罪，案件今天（21日）在區域法院提訊。3人仍暫毋須答辯，以待辯方進一步索取文件。法官高勁修押後案件至11月18日再訊，續准各被告保釋候訊。

2女1男被告依次為劉靜雯（女、34歲、前航空艙務長）、李仲輝（男、26歲、機艙服務員）及王愛婷（女、31歲、前機艙服務員）。首2項控罪指劉於2018年1月1日至2019年2月20日，先後2次與女子LE DO Trang Nha串謀，使劉在無合法權限下，分別接受約2600美元（約2萬港元）及至少1500美元（約1.2萬港元）的饋贈，作為劉提名該女子為其「同行旅伴」的誘因或報酬。

第3項控罪指劉靜雯及李仲輝於2018年12月17日至2019年6月19日期間，與上述LE DO Trang Nha串謀，使李接受約5000美元（約3.9萬港元）的饋贈，作為李提名Mare Alexandre Dambrines為其「同行旅伴」的誘因或報酬。第4項控罪則指劉靜雯及王愛婷於2019年1月3日至23日期間，與女子LE DO Trang Nha串謀，使王接受約3500美元（約2.7萬港元）的饋贈，作為王提名Mariah Adams Ernst為其「同行旅伴」的誘因或報酬。

根據國泰航空的「Companion Travel Scheme」計劃，每名國泰航空僱員均可提名1名伴侶、兄弟姊妹、家人或朋友為其「同行旅伴」，獲提名人士可憑優惠價購買國泰航空及其夥伴航空公司的機票。