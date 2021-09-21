補習導師涉非禮10歲女生　官指難盡信事主判脫罪

一名補習社導師涉嫌在6年前，非禮當時讀小五的10歲女學生，包括伸手進女童的衣服捏胸、用手指插入女童肛門。男導師否認控罪受審，案件今天（21日）在東區裁判法院裁決。裁判官黃雅茵直指被告砌詞狡辯，例如被告辯稱他要督促學生，才在情急下捏女童的大腿，或用書本拍到女童臀部，但是現今社會不再接受體罰，實難以相信被告會明知而為。惟證供顯示女童在案發後，仍與被告保持聯絡，會旅行時買手信給對方，使法庭不能全信女童所說。最終法庭裁定被告所有罪名不成立。

47歲被告鍾文安，報稱導師，被控3項猥褻侵犯罪，指他於2015年9月1日至2016年4月30日期間，3次在香港仔某補習中心非禮10歲女童X。裁判官裁決時指，雖然被告指出他教導X用電腦時，難以避免會誤碰X的身體，但是被告作為成年人，理應注意要避忌接觸，從而小心去避免誤碰X，他的辯解是為開脫刑責。加上被告難以解釋捏女學生大腿，或用書本拍女生臀部的行為，故認為被告並不誠實可靠。

至於X的供詞，裁判官認為X說出被非禮的情節可信，而且被告膽敢在補習社內做出捏女生大腿等行為，他會指插X肛門亦不足為奇。惟X供稱，她曾經要求被告送她玩具、平板電腦等禮物，被告都有求必應，若被告不應承，X以自殺來威脅。黃官認為不能以此推論X本質惡劣，只能說她年少無知。但是X聲稱非禮事件對她造成心理影響，卻在案發後與被告保持聯絡，不但經常請教被告功課，亦會買手信給被告，並指被告是她最親蜜的人，使法庭難以確信X遭非禮所受的影響，故只能「無奈」裁定被告的罪名不成立。