水上樂園中秋開幕　票價貴兼無提供口罩　遊人呻搵笨

斥資40億港元，並延期4年的海洋公園水上樂園終趁着今日(21日)中秋節開幕，雖非「紅日」，但開場前半小時已有40多名市民排隊，吸引不少人一家大小，亦有外籍人士到場。因應疫情，園方要求訪客在景點之間須戴上口罩，不少人要戴着口罩「濕身」下水，場內售賣的口罩則索價20至88港元不等，亦有市民批評票價與租用儲物櫃價錢太貴。

為慶祝兒子10歲生日，市民葉先生早在開賣第1天為一家三口搶購門票，成人票價為400港元。葉太稱，訪客來水上樂園雖已預期「濕身」，惟園方未有安排放置口罩的地方，一家人玩水後來回儲物櫃，甚為不便，加上現時疫情未穩，園方更應設立類似措施，甚至為訪客提供口罩。

入場客吳女士亦認為，戴口罩遊園甚為不便，已自備6個口罩及攜同防水袋。對於水上樂園開放，她感到興奮，打算在淡季冬季前來，料水上樂園較吸引中學生、年輕人，惟門票定價太高，若可減至200港元，在冬季會更具吸引力。她租兩人儲物櫃花了120港元，但嫌空間太少。

陳先生曾在30多年前到過水上樂園，問及新舊之別，他指現時人手較充足，當年票價已要100港元，如今雖升至400港元，但計及通脹等因素已算便宜。鄭先生一家四口則趁子女放假來湊熱鬧，他指一家人嗜好玩水，早已到過美國、南韓、泰國的水上樂園，鄭小朋友稱十分興奮，最期待玩直立式滑水梯「深谷飛瀑」。

海洋公園主席劉鳴煒今到場巡視，認為市民反應尚算熱烈，亦是好的開始。雖已踏入9月底，惟天氣仍然炎熱，樂園仍具吸引力。對於樂園在冬天的吸引力，他指5個室外景點會局部暫停，其餘維持全年運作，若嘗試到場後有好的體驗，料不會影響。多次問及門票最高售價，他未有正面回應，僅回答現未公開最高的價格，「相信不會高逾數千元」，建議市民可在網上參考未來兩個月的售票，再計劃行程。

對於訪客佩戴口罩指引，劉指園方會按政府措施，玩水時不用戴口罩，但在景點與景點之間便要戴上，在場職員會執行並積極跟進有關措施。