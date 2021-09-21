全運會女子重劍銅牌賽激戰　江旻憓1分險勝

「微笑劍后」江旻憓周二（21日）聯同何迪琳、連翊希於全運女子重劍個人賽登場，3人均成功出線淘汰賽後，江旻憓先後戰勝隊友何迪琳及上海的黃怡歡闖進4強，惜不敵中國奧運代表林聲，她最終以15:14擊敗世界排名第2、東京奧運金牌得主孫一文贏得銅牌。

有份出戰東京奧運的佘繕妡和朱嘉望分別因回美國開學及受傷而缺席全運會，故今屆香港女子重劍隊只派出江旻憓、何迪琳及連翊希3人應戰。

世界排名第6的江旻憓（Vivian）於東京奧運打入8強，首戰全運會的她狀態不錯，小組賽5勝1負晉級，與何迪琳、連翊希攜手躋身淘汰賽，其中連翊希在32強不敵上屆全運團體金牌得主、山東的侯光娟。

Vivian先在32強擊敗江蘇的許誠子，16強面對淘汰3號種子林偉紅的港隊隊友何迪琳，以15：6晉級。她在8強延續強勢，輕鬆以15：7淘汰上海的黃怡歡殺入4強，繼東京奧運團體賽後再遇上林聲。

4強戰鬥得激烈，二人輪流得分，江旻憓戰至7：8時不慎滑倒，幸無大礙，再追至8：8。拉鋸戰繼續，終由林聲打破缺口，連取兩劍拋離至13：10，Vivian嘗試挽回劣勢，惟最後以11：15惜敗。

江旻憓在銅牌戰惡鬥應屆奧運金牌得主孫一文，最終Vivian不負眾望以15：14險勝，首戰全運即獲獎牌，明日早上將與何迪琳及連翊希轉戰團體賽。

男子組方面，上屆銅牌得主方凱申在小組賽止步，無緣為香港再添獎牌，另外兩位港將何瑋桁及吳浩天則分別於32強出局。