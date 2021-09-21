迷你倉大火死因研訊　揭殉職高級隊長隨身監測儀無啟動

2016年6月牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（21日）在西九龍法院死因裁判法庭繼續進行，續由在火警首日曾任入口指揮官的消防總隊目胡偉傑作供。他於上周五曾作供表示，張耀升並沒有在他指揮下進入火場。今天他補充指不知道當日有沒有其他火場出入口。而每位消防員會由流動指揮車、車更主管或其他單位主管指示到入口指揮站報到。

張耀升家屬的代表律師指出，報告顯示張耀升的機械壓力錶顯示氣壓為零，其「衞士個人監測儀」沒有啟動，經檢查後確認有電，其呼吸器總掣就已關。應該在進入火場時交給入口指揮官的名牌，就掛在其呼吸器上；而用來啟動衞士個人監測儀的個人識別卡卻不見蹤影。律師問胡，可否從以上資料得知死者的衞士個人監察儀有沒有啟動過，胡回答表示可以下載儀器內的使用資料，一般會記錄使用者在最近30小時的數據，包括呼吸器系統的開始使用時間、氣樽壓力、有否啟動過手動警報等等。

胡表示，他作為入口指揮官，會直接閱讀煙帽隊員氣錶上的所有讀數，當煙帽隊進入火場後，胡在每5至10分鐘便會用無線電通訊聯絡他們。由於煙帽隊員在入火場之前需要預先使用氣樽吸氣，故胡會將每名煙帽隊員的氣樽使用時間縮短，確保安全。如發現有隊員在火場內失去聯絡，會用無線電重複叫喚數次，並向其他同袍查問。如沒有人知道失蹤隊員的去向，便會啟動緊急搜救程序。