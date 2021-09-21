警方消防攜手挫黑幫和勝和　搗8個非法場所拘145人

警方根據線報和深入調查，今年8月中至9月中進行代號「寸草」的跨部門反三合會行動，通過針對性打擊，堵截犯罪團夥的收入來源。行動中，警方和消防處分別在元朗、大埔和邊界警區搗破8個非法處所，包括1間無牌酒吧、4個賭檔和3個違法加油站，據悉俱涉黑幫和勝和操控，期間共拘捕84男61女(16至76歲) ，當中3人持雙程證，並有14人具黑幫背景。

警方新界北總區反黑組偵緝督察陳爾桁表示，無牌酒吧和賭檔均為黑幫傳統上本小利大的主要收入來源，疫情下正規場所受禁聚令監管，變相助長非法場所的收入有增無減。而警方亦收到情報，發現有黑幫投資重金，一擲逾百萬港元改建和裝修貨櫃，搖身一變成為無牌酒吧，並選址偏僻鄉郊地方，以逃避執法人員偵查。

警方在上月8日掩至元朗田心村突擊搜查，拘捕涉嫌無牌賣酒及光顧相關場所的47男36女(16至68歲)，檢獲大量酒精飲品及營運器材等，總值逾20萬港元。總區反黑組總督察歐陽德補充，涉事酒吧以兩個約20呎長的貨櫃合併，室內面積超過800呎，估計最多可容納100人，百萬「豪裝」用於購入音響、燈光器材，裝設較高檔的梳化和吧枱等，另為增加隱蔽性，貨櫃內籠更鋪上隔音棉，以免聲響傳出惹人注意。

另在上月19至20日，總區反黑組聯同重案組採取行動，在上水和大埔搗破1個百家樂賭檔和3個地下竹館，以非法經營賭博場所及參與聚賭拘捕56人(18至76歲)，檢獲現金、籌碼及賭具等值約18萬港元的證物。上述所有被捕人士因違反禁聚令，目前已被票控或將遭落案起訴，罰款總額可能高達70萬港元。

消防處助理消防區長(特遣隊-反非法加油活動)招健鷹指出，消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同警方，上月至本月進行多日聯合行動，主要針對打擊上水文錦渡路一帶的非法加油站。行動中，執法隊伍冚獲3個違規加油站，檢獲30,000公升柴油和一批入油工具，市值超過30萬港元，另截獲3部油缸車和6名懷疑涉案人士，稍後將以《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（一般）規例》作出檢控。

為保障公眾安全，消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，如被法庭定罪，有關牌照更有可能被撤銷，禁止相關車輛繼續運載危險品，同時，消防處亦會向法庭申請充公涉案柴油。

歐陽德指出，打擊黑社會收入來源及一切有組織罪行，一直是警務處處長首要行動目標之一，今次行動採取多機構合作模式，成功大挫黑幫。警方呼籲市民，疫情下切勿光顧非法場所，一來可能招致牢獄之災，二來亦增加病毒傳播風險；另外，非法加油站可能存在火警安全隱憂，市民不應冒險光顧，否則或會得不償失。