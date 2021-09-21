騙女大生入酒店受查扮禁錮索贖金　警抽絲剝繭拘無業女後日提堂

一名就讀浸大二年級的19歲女子，於上周三(15日)收到詐騙集團成員的來電，對方假扮成內地執法人員，指受害人與內地一宗刑事案件有關，要求她配合調查。雙方其後相約於昨午(20日)到北大嶼山一酒店房間會面，當時一名由詐騙集團安排的女子與受害人接洽，騙徒向受害人訛稱為確保調查的保密性，要求受害人交出手機及開鎖密碼，期間不可與外界聯絡，直至調查完成為止。與此同時，詐騙集團與受害人的父母聯絡，聲稱已綁架受害人及索取贖金，父母同日傍晚報警求助。據悉，其父母於內地有生意往來。

新界南總區刑事部立即展開深入調查及情報分析，並於今日(21日)凌晨時分突擊搜查目標酒店，在房內尋獲受害人，並拘捕一名22歲無業女子，受害人並無受傷，其家人亦沒有蒙受金錢損失。行動中，警方檢獲5部手機、3部電腦、1張偽造國際刑警證件及約1萬港元現金。調查仍然進行中，不排除有更多人被捕，警方稍後會落案起訴被捕女子一項「串謀詐騙」罪，案件將於本周四(23日)在沙田裁判法院提堂。

新界南總區重案組高級督察周文軒表示，根據調查顯示，詐騙集團以隨機致電方式接觸事主，以預先錄製的內容冒充內地執法人員，並以配合調查為由，恐嚇事主交出個人資料或自拍照，指使事主與外界斷絕聯繫，從而造成事主被禁錮的假象，藉此哄騙其親友交出贖金。另外，詐騙集團會利用類似藉口，訛稱為內地公安甚至國際刑警，招募市民進行犯罪活動，包括禁錮事主及交收贖金等。