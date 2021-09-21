海關破走私瀕危鮮石首魚魚肚案　檢740萬元貨拘1男

海關昨日(20日)檢查一批由墨西哥空運到港、報稱急凍魚柳的貨物，惟經關員檢查後，揭發當中3箱藏有46公斤懷疑受管制的石首魚魚肚。

海關有組織罪案調查科高級調查主任張業泰表示，該批石首魚俱來自加利福尼亞灣(下稱加灣)，並與急凍魚柳混雜，市值約740萬港元。同日稍後，一名自稱貨主的58歲男子現身取貨，由於他未能提出有效入口證，已當場被海關拘捕。今次是海關本年首宗檢獲懷疑走私鮮石首魚魚肚的案件，目前案件仍在調查中。

漁護署瀕危物種保護主任陳翰奇指出，加灣石首魚是「石首魚科」當中最大型的一個品種，體長可達2米，由於相關墨西哥水域的生境破壞，加上石首魚魚鰾價值高昂，令當地非法捕獵活動猖獗，故長年過度捕撈。加灣石首魚早在1996年被列入國際自然保護聯盟(IUCN)瀕危物種紅色名錄，屬於極危級別，另根據《瀕危野生動植物國際貿易公約》附錄一，一切貿易均被禁止。

而在同一水域生活的加灣鼠海豚，亦因墮入捕捉石首魚的魚網被誤捕，因而大量死亡，現時全球數量不多於22條。現時加灣石首魚和加灣鼠海豚的保育情況極為嚴峻，本港和內地不時檢獲該些非法進口、過境或售賣的加灣石首魚花膠，漁護署會與海關繼續保持高度警覺，並會定期巡查海味店舖，以及與墨西哥和中國內地管理當局密切聯繫，積極交換情報，以打擊走私活動。

陳補充，加灣石首魚魚鰾在市場上多稱為「金錢鰵花膠」，其體積較一般花膠體積大，獨特之處為有一對比魚鰾身體更長的鰾管，特徵容易分辨。市民如在市面發現相關貨物出售，應立即向漁護署舉報。