百分百擔保特惠貸款批出逾4萬宗　陳百里指企業可再申請

疫情稍為緩和，惟本港經濟仍未復甦。港府今（21日）宣布延長「中小企融資擔保計劃」，當中還息不還本安排，由最多18個月增加至24個月。商務及經濟發展局副局長陳百里今日（21日）在立法會工商事務委員會上表示，現時計劃下「百分百擔保特惠貸款」總共批出4.2萬宗，當中普遍只申請200萬港元貸款，陳認為企業如有需要可再申請，而計劃已預留30億港元開支，包括企業未能還款時的壞帳。立法會一致通過撥款交往財委會審議。

有議員在立法會工商事務委員會中關注貸款用途與計劃細節，陳百里指現時已批出42,273宗「百分百擔保特惠貸款」，超過700億港元申請，雖然有近30個申請同時配合「還息不還本」，但很多企業未有完全申請貸款上限，認為企業可視乎未來發展，再作出相應申請，又指該貸款並不一定要用作繳付租金或薪金，可以就貸款用途有一定彈性。

在優化「中小企融資擔保計劃」下，總承擔額因此會增加至2,180億港元，預計開支亦會因而增加30億港元，陳百里解釋開支涵蓋保險公司付款開支、壞帳等。商經局表示，現時整個計劃壞帳為0.14%，較預期中25%低。

為協助中小企共渡難關，政府早在去年4月推出「中小企融資擔保計劃」，並進行多次優化，現時每家企業最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和進一步提高至18個月的總和，貸款額上限由500萬港元增至600萬。今港府決定進一步改進計劃，同時因截至7月底，政府已批出合共657億港元貸款，超出原定預留的500億港元擔保額，故望再批額外350億港元財政承擔額。