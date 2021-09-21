中電美化配電箱變藝術畫　設擴增實境技術　打卡立體化

街邊的配電箱平平無奇，而若為它添上美麗畫作，也可成為社區中亮麗的風景。中華電力有限公司推出「同行望遠 綠色社區」配電箱美化計劃，率先於紅磡、深水埗、屯門新墟和荃灣西，美化共20個配電箱，以色彩鮮艷的畫作美化配電箱，並加入擴增實境技術將畫作立體化，增加互動元素，為社區增添色彩和活力。

是次計劃所美化的20個配電箱，分布於紅磡、深水埗、屯門新墟和荃灣西等四區，由本地藝術家將社區地標和環保元素融入畫作，配以獨特畫功和豐富顏色。其中在紅磡，即中電的發源地，配電箱繪畫了中電第一台發電機組；而深水埗區的配電箱以「樹屋」為主題，配以地標鴨寮街和燈；屯門新墟的設計則加入了龍鼓灘發電廠的面貌；至於荃灣西的美化圖則融入香港傳統紡織業的特色，再加上太陽能板和風車等可再生能源元素。

為了加強互動，中華電力運用擴增實境AR技術，參觀者只需用智能手機掃描配電箱上的二維碼，便可看到立體的Instagram（IG）濾鏡特效，更可與特效合照留念，設計包括中華電力第一台發電機組、新燃氣發電機組、風力發電風車，以及紡織藝術燈罩配以不同年代的燈膽等。

計劃亦設有導賞團，由即日起至今年12月舉行，該4區的中小學校可報名參加，讓學生認識社區文化歷史和有關供電、環保和能源的知識，透過藝術將人和社區聯繫起來。