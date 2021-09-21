政府稱可收回發展商土地　樂見共享計劃合作助建公屋

房屋供應不足、樓價高企一直是本港的深層次矛盾。早前有消息指，中央要求本港地產商配合以解決問題，行政長官林鄭月娥昨日(20日)表示，發展商所持土地，政府原本是可以透過公權力收回，惟現時發展商願意配合，例如土地共享先導計劃。地產建設商會執委會主席梁志堅亦在電台節目上指，暫時「無得擔心」中央會否出手整頓，惟數個大發展商有配合捐出農地，以增加短期供應。有專業人士認為，現時土地共享先導計劃的3宗申請並不算少，有助推進《長遠房屋策略》中公營房屋30.1萬個單位的目標；不過政府應提高計劃中的私營房屋比例，以吸引更多發展商參與。

林鄭表示，中央非常關心本港房屋問題，現時發展商願意配合，包括透過土地共享先導計劃發展公營房屋，未來可見到公私合作有更大成效，並會繼續進行相關工作。

梁志堅則指，暫不清楚有沒有個別發展商曾與中央官員會面，但商會周五有例行會議，將討論有關事件。而本港發展商一直有與政府討論增加樓宇供應，惟明日大嶼計劃「遠水不能救近火」，政府應增加賣地及加快審批農地程序。梁又形容發展商對於中央說法很緊張，如沒有樓賣，不單會影響地產界，更有過百行業受到影響。

政府於2020年5月推出土地共享先導計劃，為期3年。該計劃讓已擁有土地的發展商，在規劃時把最少七成樓面面積興建公營房屋，其餘三成用於發展私營房屋，發展商即可以公眾利益為由，改變土地用途及發展。計劃截至現在共收到3宗申請，包括大埔露輝路及汀角路、元朗蠔洲路(近東成里)、和大埔社山路及林錦公路(近林村)，共涉及約1.225萬個公營房屋，及5,600個私營房屋單位和輔助設施。

香港測量師學會房屋政策小組主席林家輝認為，現階段所有申請的公私營房屋合共可提供約1.8萬個單位，有助追趕《長策》目標，而且發展商建屋比政府快，一般最多只需3年時間。惟林認為計劃欠缺吸引力，建議政府提高計劃中的私營房屋比例至四或五成，增加更多誘因。但他認同計劃可讓更多偏遠政府地皮納入發展並激活，有助整合一些難以發展、「三尖八角」的政府地皮。