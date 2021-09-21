青衣黑漢搭霸王小巴遭拒　「撻朵」索款事敗惹官非

青衣小巴站遇上黑幫霸王搭客！今晨(21日)8時許，長宏邨小巴站一輛小巴埋站後，司機由於人有三急，委托姓王(48歲)站長暫代上客事宜。期間，一名手臂有紋身，身穿白汗衫和黑短褲的踢拖男登車，向王自稱「阿峯」及交代黑幫背景，着王「依慣例」免其車資。

王從未聽過「黑幫優惠」，即時婉拒要求，卻惹對方不滿，即時「曉以大義」，指其黑幫地位人盡皆知，王必須表示「尊重」，否則「唔止係踩我，連我大佬都無面！」雙方「雞同鴨講」爭論後，「阿峯」才表示願意付款了事，但亦提醒王「下次盡量將就啦」，暗示下不為例。

王不以為然，詎料「阿峯」在約3小時後折返現場，再次斥責王的行徑失禮，當下不但將黑幫歷史娓娓道來，亦細陳各人「輩分」關係，指王已經開罪相關人士，並向他勒索1,000港元「攞意頭」，從而大事化小。王聞言受驚，但堅持不肯妥協，隨即報警求助。

警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌勒索及自稱三合會成員拘捕一名姓盧(40歲)男子，他在警誡下保持緘默，及後被帶署扣查，案件交由葵青警區反黑組跟進。被捕男子將被落案控告相關罪名，案件本周四(23日)在西九龍裁判法院提堂。