潘曉穎母嘆陳同佳可留港度中秋　管浩鳴：赴台視乎手續批准時間

管浩鳴(右)指陳同佳何時去台灣自首，要視乎有關手續批准的時間。

引發反對修例《逃犯條例》運動的陳同佳，在港已就洗黑錢案服刑完畢；而在台灣旅遊期間殺害當時女友潘曉穎一案，陳承諾會返台自首，惟至今仍未兌現。香港聖公會教省秘書長管浩鳴早前表示陳同佳仍會前往台灣，但不知何時起行，潘曉穎母親趁今日(21日)中秋節重提案件，要求港府重新審理，並以「域外法權」方式處理，以減少她的傷痛。

潘母在網上電視台發表錄音，除提及仍身處香港的陳同佳接受洗黑錢案審訊，並已服刑出獄後，可與家人共渡中秋節，自己則沒有女兒陪伴；她促請管浩鳴解開她女兒被殺案的死結，又指現時港台兩地政府各持己見，處於膠着狀態，要求港府重新考慮將案件重新審理，又講到之前有法律界及學者提出以「域外法權」方式，冀案件可在今屆政府任內處理，減少家屬傷痛。

錄音中，她又提及去年曾送了一個行李箱予陳同佳，對於陳有否收到行李箱以及有何感受，要求他親自回應。

管浩鳴回覆傳媒指，十分明白潘母感受，並相信任何關連於這件事的人都不會有好的心情。至於陳何時去台灣自首，要視乎有關手續批准的時間。管又稱，潘母託交給陳的東西，已按他的意願處理。