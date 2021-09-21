政Whats噏：區議員宣誓前夕　李文浩宣布「長社力」停運

九龍區嘅區議員獲安排於本周五(24日)進行宣誓，身兼長沙灣社區發展力量(長社力)主席嘅深水埗區議員李文浩今晚(21日)發表聲明，話長社力嘅社交平台專頁一直充當佢發言平台，鑑於局勢難以預測，為免將來有長社力義工無辜墮入法網或身陷危險，決定長社力無限期停止運作，稍後會為專頁改名。

屬傘後組織嘅長社力喺2014年底成立，以促進鄰里社區關係，及推動本地民主進程為目的。李文浩指長社力嘅社交平台專頁，不時招致敵對陣營隔空罵戰，形容若繼續運作落去專頁將會變得雞肋，仲會令義工身處危險之中。為免出現難以預料嘅狀況，佢宣布長社力「歷史任務已經完結」。

其實李上任後同該區前區議員劉家衡聯合開設議辦，舊年兩人年喺議辦外張貼「藍絲與狗不得內進」嘅告示惹起軒然大波。李早前曾喺社交網站貼文，話未收到政府發還開支，無奈要墊支幾十萬港元，仲要繳交辦事處租約賠償金喎，搞到要賣啤牌籌錢。至於劉家衡就因太太潘書韻涉毆打示威者而被控，兩人早前已「着草」流亡海外，連累李要獨力負擔議辦租金，認真慘情啊。