4學校爆上呼吸道感染　納入強檢公告

政府今晚(21日)就強制檢測公告刊憲，指由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

任何在本月8日至今日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於本周四(23日)或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周六(25日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本周日(19日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港九龍荔枝角荔枝角道 873 號一號．西九龍西九龍薈 1 樓 2-3, 11-13 及 15-18 號舖香港靈糧堂秀德幼稚園（二校）

(2) 香港新界將軍澳常寧路 2 號厚德邨 TKO Gateway 東翼地下 KG02 號舖保良局方王換娣幼稚園

(3) 香港九龍荔枝角荔枝角道 873 號一號．西九龍西九龍薈 1 樓 6-8 號舖香港靈糧堂秀德幼稚園 / 香港靈糧堂秀德幼兒園

另外，在本月8日至今日期間於香港北角寶馬山道校園徑 1 號漢基國際學校就讀小學部一年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於本周四或之前接受檢測。受檢人士若在本周日至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。