一家大小酒樓團圓度佳節　經理料生意較去年倍升

今日(21日)是中秋佳節，不少人趁節日外出聚餐，有酒樓經理指，訂枱數目早已爆滿，人數已達以往的七成，預計今晚生意較往年升1倍。

在7時的晚市黃金時段，位於旺角的倫敦大酒樓，每枱都坐滿了食客，不少家庭「一家大小」都聚首一堂共享晚膳，慶中秋團圓。酒樓開放兩層空間招待食客，並分別設4人1枱的B區及12人1枱的D區範圍，供食客按需要及情況選擇，亦安排了隔板供坐在B區而多於4人的家庭。

酒樓副總經理蘇萬誠表示，按已訂座的數字估算，今年中秋的生意較上年升1倍。他透露上年同期受到防疫措施，以及經濟環境影響，生意只得以往的三成。今年隨着疫情放緩，市民較願意外出用饍，適逢中秋佳節，訂枱人數大幅上升，更指食客已回復以往的七成，並預計酒樓生意較為理想。

蘇又指，今年客人點菜時亦較往年「鬆手」，除了會多點小菜類菜式，更會點加拿大新鮮龍蝦、新鮮雞加餸。亦有食客表示，難得中秋佳節，可以多人一齊食飯，不介意增加花費，點喜歡的菜式，包括燒乳豬、海鮮等，希望歡樂地度過中秋節。