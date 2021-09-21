承認選委會選舉點票工作不理想　選舉事務處致歉

日前選舉委員會的選舉於結束投票後，點票時間大幅延遲，選舉事務處今日(21日)承認選舉當日有部分安排不理想，特別是運送票箱過程至點票工作的安排，過程所花的時間超出公眾合理預期，並對此致歉，又承認工作人員的靈活性和應變能力，以及工作程序都有改善空間，同時表明會深入研究今次事件，仔細逐一審視各項工作流程，認真跟進及作出檢討和改善。

選舉事務處解釋，今次選舉的選民基礎與過往不同，個別界別候選人眾多，有投票人填錯選票，要求重發選票，令投票完成後，工作人員填寫報表時要額外時間核實各界別的有效發票數目。

由於今次選舉是第一次使用電子選民登記冊，該處指工作人員需同時核實發出有效選票的數量和電子選民登記冊所紀錄的數量是否一致，相關工作令投票站延遲將票箱送抵灣仔會展的中央點票站。

處方指有票箱運抵中央點票站後，工作人員發現投票站交回的報表資料未有妥善填好，個別票站未有交回所有報表，為免點票結果受到質疑，工作人員立即停止部分工作，重新核對。此外，今次自動點票系統出現因選票放置不當而「夾紙」的情況，工作人員需要一段時間處理。