愛心暖透深水埗　印傭跣低獲8市民秒速施援

昨日(21日)傍晚6時許，有網民上載一條令人窩心的車Cam短片，且配上象徵港人精神的獅子山下樂曲，令中秋佳節更添愛的色彩。短片長約35秒，拍攝起點在深水埗欽州街與福華街交界，雖然畫面未有顯示日期及時間，但相信是於上載短片當日拍攝。

畫面甫開始顯示一批市民在上址行人輔助線橫過馬路，疑早前因天雨致路面濕滑，期間一名包上紅色頭巾的印傭，步行至路中心時意外跣腳跌倒，而她手中拿着的多枚輔幣亦散落一地；隨後一名身穿深色衫褲，紮馬尾的熱心男途人見狀，即時替其檢回輔幣。

同時，在場一名戴帽、孭背囊的男子亦趨前扶起印傭，其後有兩名白髮翁、3名男途人及1名女途人見狀，相繼俯身協助其檢回輔幣，場面溫馨感人。其中一名協助檢拾輔幣的女途人，則攙扶印傭返回行人路，片段到此終結。

有網民留言指：「深水埗友共情（樓主配埋獅子山下…正）」、「多謝街坊們，願各位中秋節快樂」、「充滿愛嘅深水埗街坊」、「好有愛」、「香港人本質就係咁好」、「正…真香港人」、「人情暖暖」、「好人好事！好感動」、「今日睇過最感動既影片」。