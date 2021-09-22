Dr.東：藥貼針灸耳穴　治不寐有覺好瞓

香港生活節奏快，港人長期食無定時、壓力爆煲，導致夜不能眠。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師楊碧華表示，失眠屬中醫學的「不寐」，而「耳者宗脈之所聚也」，只要透過耳穴貼或針灸刺激耳朵穴位，便可疏通經絡、調和臟腑、平衡陰陽，以提升睡眠質素。

楊碧華表示，不寐的概念包括睡眠時間及深度的不足、入睡困難、睡不安穩、時寐時醒、醒後難眠、噩夢頻繁、乃至於徹夜難眠，見過最嚴重的個案，可連續3至4天無法入眠。不寐通常反映脾胃不和、肝氣鬱結、心脾不足、腎陰不足、陰虛火旺等身體情況，精神壓力大、思慮過多、飲食不節制及久病體虛等患者，都容易不寐，尤其是中老年人及踏入更年期的婦女。

楊續指，在中醫角度，「耳者宗脈之所聚也」，即十二經脈皆上通於耳，身體臟腑、皮膚孔竅、四肢百骸，皆通過經絡與耳有緊密聯繫。中醫能透過觀察耳廓、色澤等特徵，了解不同臟腑的狀態，也能使用耳針及帶有王不留行籽的耳穴貼，刺激不同耳穴位，以增強臟腑的功能，從而改善睡眠質素。另外，耳穴療法也可治療月經失調、子宮肌瘤、更年期綜合症、脊椎痛症等。

耳神門穴、腦幹穴、緣中穴、內分泌穴都是常治不寐的主穴。耳神門穴專治神經衰弱、不寐；腦幹穴有醒腦開竅、聰耳明目的作用；緣中穴可治腎虛；內分泌穴則可調節內分泌失調情況。中醫也會因應患者體質，按壓心穴、脾穴、腎穴等。此外，按壓手部的神門穴、內關穴也有助鎮靜安神、緩和失眠，患者可每晚睡前交替按壓1至2分鐘。

楊又稱曾有一位七旬女患者，不寐多年，每日只能睡4至5小時，近十多日病情轉差，入睡困難，發熱汗多、口舌生瘡、口腔潰瘍、眼視物不清、聽力下降、心浮氣躁，並伴有健忘、心悸、腰膝痠軟、尿頻、胃口下降等症狀。她屬陰虛火旺、肝腎不足的不寐，宜滋陰降火、清心安神。楊為其選取神門、大陵、太溪、三陰交等穴位，經服藥針灸治療後已能入睡4至5小時。

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