東方日報A1：月圓人難圓　通關路仍遠　冀年底如願

中秋月圓人難圓！新冠疫情令中港、港澳暫停通關，往年中秋前夕，70萬至80萬港人北上與家人團聚的景象已兩年不復見，通關遲遲無消息，本港市民、旅遊界及商界都焦慮萬分。行政長官林鄭月娥昨日表示，已向國家提出通關要求，中港專家負責商討有序通關所需的條件，她「很有信心通關取得進展」。有政圈人士指，多名官員近日談通關已見口風轉變，料年底前通關可期。旅遊業團體昨日則約見立法會議員，爭取盡快通關，業界代表指，本港飽受疫情打擊近兩年，若再拖延通關，未來幾月料會爆發新一波結業潮。

林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，本港與內地免檢疫通關的安排，是非常重要的議題，亦是她的工作重點之一。她上星期與中央官員見面時，已提出通關問題，對方亦要求港府提交更多資料，她「很有信心安排會取得進展」。她強調，若本港爭取與內地通關，須更嚴格外防輸入、內防擴散，令內地衞生當局及兩地聯防聯控機制，對本港防疫能力及策略感到放心。因此，防疫措施目前難以大幅放寬，冀市民諒解。

林鄭又表示，本港已經超過一個月無本地確診個案，但不能因此掉以輕心，港府亦不希望防疫措施「又鬆又緊、又收又放」，對於放寬措施必須「非常謹慎、慢慢地放」。就坊間流傳兩地通關需有待明年北京冬季奧運會後才有希望，林鄭澄清從未聽到相關說法，認為是兩回事。

旅遊界代表昨與多位立法會議員商討通關條件，有份與會的香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，政府推出電子消費券等措施，雖起提振經濟之效，本地商業活動逐步恢復，但唯獨旅遊業仍「斯人獨憔悴」。逾300間旅行社和旅遊巴士公司已瀕臨結業，好在政府昨延續「還息不還本」貸款才得以「吊命」，惟前景仍甚憂。

崔定邦補充，現時本港每日有約50個本地團，「僧多粥少」下業界難維生，存亡取決於通關與否。他認為，本港「安心出行」仍有漏洞，港版「健康碼」有必要推行，以加強追蹤，爭取條件恢復中港通關。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指，本港疫苗接種率超過六成，政府應盡力與內地協商。若不能一蹴而就，可考慮以指定路線、「團進團出」等局部開通方式，恢復兩地出境旅遊活動；甚至允許有限的親人探望等。

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