尖沙咀兩酒吧及卡拉OK犯禁　3負責人被控1醉客鬧事被捕

油尖警區反三合會行動組聯同尖沙咀分區雜項調查隊，昨晚(21日)巡查區內多間食肆、酒吧及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，警員在加拿分道一卡拉OK場所內，發現一名46歲男子未能出示疫苗接種及「安心出行」紀錄，並涉嫌在公眾地方醉酒且行為不檢，遂將其拘捕，並向他發出相關定額罰款通知書。另外，一名45歲男負責人因沒有確保場內人員出示接種疫苗紀錄及使用手機掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被檢控。

其後，警員發現兩間位於諾士佛台的酒吧負責人，並沒有確保場內兩名男子及兩名女子(21至56歲)使用手機掃描「安心出行」的二維碼。兩名分別33歲及38歲的男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被檢控。 警員亦向相關違例顧客發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。