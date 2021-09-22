東九龍交警中秋打擊酒駕非法賽車　截查車輛拘3司機

警方東九龍總區交通部，於昨日(21日)在區內進行打擊非法賽車及酒後駕駛行動，於區內設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕3名男司機。

行動中，警員於區內多個地點設置路障及巡邏，並要求90名司機進行酒精呼氣測試。兩名分別為55歲及60歲的本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，他們已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

警員同時亦於區內設置反超速路障及雷達行動，偵測超過130輛車超速行駛，其司機涉嫌超速駕駛，部份已於現場被票控，其餘將稍後發出告票。

另外，警員巡經觀塘道時發現一輛私家車在行駛時左搖右擺，遂上前截停調查。車上26歲男司機涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時未有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照車輛」被捕，他已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

行動中，警方亦發現9輛私家車涉嫌違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》，其中3輛懷疑被非法改裝，對其他道路使用者構成危險，已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。警員亦向另外6輛車輛發出欠妥車輛報告。