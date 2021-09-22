即日籌門檻取消首日反應冷淡　官涌體育館僅得數人打針

在官涌體育館接種中心外，今早只有零星市民以即日籌打針。 (曾志恒攝)

新冠疫苗接種計劃推行半年依然進展緩慢，皆因新冠疫苗的各種副作用令人卻步，連帶「即日籌」亦乏人問津。然而，港府為谷針卻再次下調門檻，今日(22日)起21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，惟派籌以「先到先得」形式進行，派完即止。在官涌體育館接種中心外，今早只有零星市民以即日籌打針。

有領籌的地盤工人批評，政府不再接納深喉唾液為強制檢測樣本，若不接種疫苗便要定期到檢測中心採樣，非常麻煩，「(政府)都係想逼人打針啫」，因此決定趁今日假期打針。有長者指上網預約比較複雜，「即日籌」的安排彈性較大。

新安排下，只要該21間社區疫苗接種中心尚有剩餘接種名額，市民毋須預約，可即場接種疫苗。換言之，只要符合接種新冠疫苗的接種資格即可領取即日籌打針。現時由內地及德國共同研發的復必泰疫苗的最低年齡為12歲，而由內地研發的科興疫苗的最低接種年齡則為18歲。

欲領取「即日籌」的人士可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的身份證副本。社區疫苗接種中心的工作人員會在有關人士接種首劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

「即日籌」安排在7月29日起實施，早前已擴展至60歲或以上長者及12歲或以上學生，及再將安排擴至5個特定群組，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工；醫療機構員工；學校教職員，校巴司機及保母；餐飲業務和酒吧或酒館員工；及建造業工地人員。