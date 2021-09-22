深圳科技公司被爆欠薪2個月　與《香港01》同集團

廣東深圳一間與傳媒《香港01》同屬一個集團的科技公司，有員工近日在微博發公開信，指公司自7月起欠薪，至本月1日突然宣布注銷公司，全部員工包括懷孕的女職員會在9月30日解約，但未提供任何欠薪及經濟賠償方案。深圳勞動關係促進中心就賠償問題介入，但雙方各執一詞，未達共識，目前僅有部分員工獲發7月份薪資。

有自稱是大地零一（深圳）的公司員工上周五（17日）向當地政府、集團高層等發公開信，指他們負責南海控股旗下互聯網業務，包括香港01、e肚仔、01網購、鉅子財經、大會員及酒店的相關研發工作。集團本月1日派代表向員工公布注銷公司的消息，指將在明年初逐步償還違法欠薪與經濟補償。

涉事員工得悉消息後，本月8日曾向集團高層討要說法，質疑為何香港公司員工可照常發薪，但他們卻沒有。集團高層回應稱，香港勞動法律嚴格。此言論引來到場員工強烈不滿，雙方發生衝突，與保安大打出手，警方到場阻止。

員工指出，勞資雙方本月9日在南山區粵海街道和諧勞動關係促進中心調解下，就欠薪與解約賠償達共識，並計劃翌日到深圳市仲裁委簽庭前調解協議；惟集團在簽署協議前反悔，否認前一天達成的欠薪與解約賠償方案。該名員工批評，「刻意部分員工不發，再次刷新認知，對法律、對政府、對勞動監察都有恃無恐」；另希望深圳市政府介入，為員工維護權益。