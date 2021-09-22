蘋果亞洲200員工被裁不獲賠償　工會批資方安插罪名

約200名蘋果亞洲有限公司員工被裁，工會斥資方無理解僱，逃避補償責任！協助多名被裁員工索償的工會今(22日)指出，資方在去年4月至今年3月期間，以員工曾在2018或2019年涉及欺詐行為，即濫用福利計劃獲取現金券為理由，分批解僱逾200人，其中逾70%年資超過5年。工會指相關做法過往無違規，且資方至去年才更改有關規定，質疑公司是因疫情下業績受挫，而無理裁走年資較深的員工，估計至少節省2,000萬港元賠償金，行為極不負責任，要求資方盡快發還合理賠償。東網正向蘋果亞洲查詢，暫未獲回覆。

香港I.T.人協會理事長李廣宇表示，近期收到約80名現職或前員工求助，指公司去年起不合理地解僱逾200人。據他們所述，被裁員工中有超過70%年資超過5年、30%月薪高達5萬港元以上；另有超過70%被裁人士被公司指控欺詐；15%因「損害公司利益」被裁；其餘10%被勸以「申請自動離職」，全數員工均不獲任何賠償。

於該公司工作逾5年的前員工Dick指出，以員工福利計劃參加健身課程或身體檢查等醫療計劃，並收取現金卷，過去多年來均無違規，不少上司亦有類似做法，而有不少同事致電人事部查詢，僅獲回覆指不得收取現金卷，又稱若公司不允許，將不會發還參加課程的費用。他稱，自己由2016年至2018均有透過員工福利計劃進行身體檢查，共涉3萬多港元，並收取價值約1.5萬港元的蘋果公司禮品卡。

工聯會權益委員會副主任鄧家彪指，過往該公司容許員工收取禮物卡，及至去年卻突然以此作藉口，來解僱大批員工；且當時恰巧是新冠肺炎爆發的時候，質疑該公司因業績受挫，而小題大做，以欺詐等不合理理由裁員。他又指，暫有5名被裁員工已入稟勞資審裁處，呼籲蘋果公司「唔好等法庭解決」，盡快作出賠償。