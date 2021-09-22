疫下家傭短缺　調查指平均月薪5144元　個別人工達2萬

港府本周五(24日)將公布外傭最低工資調整的結果，網上僱傭配對平台昨日(21日)公布外傭薪酬調查報告，結果顯示本港外傭平均月薪5,144港元，最高更達2萬港元。外傭月薪也存在地域差距，中西區的外傭平均薪酬達5451港元，較去年上升5.5%，平均薪酬最低的是葵青區，只有4,813港元，僅較目前最低工資4,630港元高183港元。

平台Helper Choice根據去年9月至今年9月期間超過1萬則招聘廣告作出統計，指本港外傭的月薪上升到5,144港元的水平，較2020年高2.63%，亦較2016年高17%。分析指，新冠肺炎疫情下，香港入境限制收緊，導致來港外傭人數首次錄得下跌，供不應求的情況下，外傭薪酬固然上升。

調查又發現，外傭的工資同樣有地域差異，其中中西區的平均月薪最高，達5,451港元，比去年增幅達5.5%。其次為南區，月薪為5,448港元；第三為灣仔區，月薪為5,351港元。西貢區、油尖旺區的外傭平均月薪亦高於5,000港元，而部分外傭的月薪更介乎1萬至2萬港元，高於香港不少打工仔。

至於最低薪的區域，則為葵青區，外傭平均月薪只有4,813港元，只比最低工資略高。觀塘、黃大仙、元朗、屯門區的外傭月薪都不足4,900港元。

此外，外傭疫下同樣面對經濟困難。根據Helper Choice與Enrich HK 6月進行的一項調查，超過800名受訪外傭中，有69%都受疫情影響面臨經濟壓力，353名外傭表示生活支出增加，以及需要電匯更多金錢回鄉，57人甚至因疫情失去工作。