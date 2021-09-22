苦候中轉屋　收容中心住客轟與老鼠蟑螂同住9個月

中轉房屋主要是為受天災或港府清拆行動影響，在臨時收容中心住滿3個月、通過「無家可歸評審」及符合公屋申請資格的人士，在輪候公屋期間提供的中轉居所。惟有團體發現，去年10月至今年3月期間，共有35戶須入住屯門寶田臨時收容中心，最長苦等9個月仍未獲安排到中轉屋。亦有入住的住客批評，收容中心衞生問題惡劣，老鼠及蟑螂(曱甴)經常出沒。

有剛成功轉到中轉屋的住客表示，中心內的設備殘舊，雪櫃損壞無人更換，且廁所和沖涼間長期不修理，甚至有床位存有蚤患。關注安置政策連線今日(22日)表示，過往1年屋宇署或個別業主執法而面對迫遷困難的地點，包括葵涌金運工業大廈天台和荃灣眾安街天台等，有數十住戶因此被安排入住寶田臨時收容中心。住戶何先生表示，去年10月因天台屋遭清拆而入住收容中心，「起初話等3個月，最後要等9個月才能上中轉屋，(中心)環境又惡劣，夏天時呼吸都覺得困難」。

他認為房屋署應為其進行「無家可歸評審」，但多個月以來仍未有人處理， 經追問下，僅獲署方回應指因新冠肺炎疫情關係導致人手不足，未能安排，何指「(房屋署)最尾都係叫你返去(收容中心)等。」

何又補充指該處鼠患及曱甴出沒情況嚴重，「捉完又有，習慣的人便能睡，不習慣的人便要擔驚受怕」。另一名中轉屋住戶李小姐，同樣因天台屋被清拆於今年3月搬入中心，並面對與何先生一樣的問題，廁所及沖涼間只得3個，其中1個更長期處於停用狀態，其他人只能集中使用另外2個。

團體亦向21名住戶進行調查理解，有超過47%人曾受蝨患困擾，以最高5分評分，調查發現整體受訪者亦對中心的個人私隱及保安保障評分只有1.88分；至於衞生問題滿意度平均僅2.36分；通風問題和設施亦只有2.28分。

團體成員陳偉雄指，除了環境問題，收容中心只有風扇沒有空調設備，住戶在夏天難以入睡，公用廚房的雪櫃更由今年3月起不能運作，多次反映應後，直至8月才將雪櫃作出更換。另外，中心住戶之中亦有學生，惟中心卻缺乏無線上網設備，導致學生無法正常學習。