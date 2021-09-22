議員倡重塑交通系統　應對新界北人口交通壓力

有見新界北未來有多個大規模發展項目，人口增長或會加劇交通運輸壓力，議員陳恒鑌倡議港府重新審視本港運輸系統，並提出重塑泊車轉乘概念、智慧出行藍圖及隧道收費結構，應對南北交通流通壓力。

陳恒鑌表示，新界將成增加土地供應的重要來源，新增人口隨時過百萬，但南北交通仍存有多個問題，其中公共交通以鐵路為骨幹，但港鐵多條路線載客率幾近飽和，居民傾向選擇私家車代步，加劇交通擠塞，故此建議港府重塑泊車轉乘概念，考慮在主要幹道及過海隧道附近興建大型綜合泊車轉乘系統，並改善巴士轉乘站環境，例如於候車位置設中央空調系統及座位等。

此外，陳又認為，港府的智慧出行藍圖不少範疇言過其實，未能真正借助科技梳理交通情況，建議港府參考內地做法，結合車輛、道路及交通燈三者，利用大數據去調度車流，解決「路路皆塞」、「一路多燈」等問題。

另外，有見西隧及大欖隧道專營權相繼在2023及2025年屆滿，陳建議港府重新規劃隧道收費模式，引入「時變收費系統」，即在特定繁忙時段調升收費，鼓勵市民在車流較少的時段出行，控制隧道流量。同時考慮豁免城門隧道及將軍澳隧道等收費，紓緩因排隊繳費所帶來的擠塞。