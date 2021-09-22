65%學生指英文課程與生活脫軌　長遠削弱學習動機

英文作為高中核心科目之一，學生須於文憑試考獲最少3級的水平，才有機會升讀大學。然而，有調查顯示本港學生普遍認為英文是備試最辛苦的階段，且認為課程所學與日常生活脫軌，對升學、就業的幫助不大。有教育組織建議教育局審視英文課程，提升學生的學習動機和信心。

香港教育政策關注社及香港女教師協會暑假前開展一項問卷調查，訪問1,241名高中學生對學校教學語言政策的意見，了解他們的語言學習需要。結果顯示，近60%認為學習英文是文憑試最辛苦的階段，只有約30%學生表示，現時在學校所學的英文可以應付將來升學、就業和社交生活等需要，其中少於5%自覺「很有信心」。

此外，高達65%學生擔憂，現時文憑試(DSE)課程所學習的英文與日常生活欠缺關連，約30%認為需要加強寫作和口語。

調查結構認為，本港學生對學習英文缺乏動力，教育局應該檢視中學英文課程，給予學校較大自由度就學生的語文水平作出調整。同時，課程應與日常生活接軌，提升學生的學習興趣和信心。