5年後室內多用途球場欠49個　場地規格不一難與國際接軌

港隊在東京奧運、殘奧及全運會取得佳績，反映要有足夠場地予運動員作培訓是至為重要，惟本地運動及培訓設施，以至舉行國際賽事場地一直不足。民政事務局於2017年委託顧問對本港運動設施供求情況作研究。報告結果顯示，按統計處2026年人口推算，地區室內標準多用途球場、足球場／欖球場，及田徑運動場供應出現短缺，至於用作區域性暨比賽或培訓的多項運動設施仍有不足。在舉辦國際活動的設施方面，香港需待啟德體育園建成，才有首個全港性主要運動設施。

根據民政事務局向立法會提交的文件，首期研究於2017年及2019年期間進行，集中研究社區運動設施；而在2020至2021年進行的第二期工作，則着眼於全港和區域性運動設施供應。

就地區主要運動設施供應而言，按5年後人口推算，本港仍欠缺49個室內標準多用途球場、3個足球場／欖球場，及4個田徑運動場。至於提供區域性暨比賽或培訓的游泳池、戶外標準多用途場地及足球場／欖球場就各欠1個，室內標準多用途場地及戶外網球場仍差4個及3個。

有指要推動本地體育發展盛事化，提供大型體育場地舉辦賽事至為重要，惟本港體育設施標準似乎難與國際接軌。報告結果顯示，現有的《香港規劃標準與準則》沒有就運動場地的土地要求與規格，例如尺寸和座位數量提供理據，並說明要求與規格由來。顧問建議政府設立檢視機制，以確保設施設計標準能夠符合最新的國際標準。

另外，在計算設施供應的標準上，研究報告指《標準與準則》現時計算設施的實際數量，以確定有否供應過盛或供應不足的情況。惟該方法未顧及開放時數和維修時間等因素，亦可能引致「重複計算」等問題。報告建議透過計量「設施每周用戶時數」，以標準方式計算運動設施供應，亦會考慮到個別設施類型的每周可容納人數和開放時數等因素。

表：全港性、區域性及地區主要運動設施的供應差距(按2026年人口推算)

●運動設施●全港●區域性暨比賽/培訓●地區

●游泳池●0（待啟德體育園建成）●-1●32

●室內標準多用途球場●0（待啟德體育園建成）●-4●-49

●戶外標準多用途球場●0（待啟德體育園建成）●-1●877

●足球場／欖球場●0（待啟德體育園建成）●-1●-3

●五人足球場／小型足球場●0（待啟德體育園建成）●0●55

●戶外網球場●0（待啟德體育園建成）●-3●123

●田徑運動場●0（待啟德體育園建成）●0●-4