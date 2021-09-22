今增1輸入病例 女傭自菲律賓入境 曾打2針復必泰

新冠肺炎疫情緩和，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(22日)新增1宗輸入病例，患者為1名55歲女外傭(個案編號：12173)，被驗出帶有L452R變種病毒，本月20日從菲律賓乘5J272航機抵港，曾於6月22日及7月13日在菲律賓接種2劑由內地及德國合研的復必泰疫苗。由於本地維持零確診，衞生防護中心今日不召開疫情記者會，截至現時，本港累計確診個案12,168宗，另有少於5宗初步個案。

另外，半山區干德道52號駿豪閣、大圍美田路63號壹號雲頂第6座、大嶼山大地塘74號、土瓜灣浙江街22號同順興大廈、半山區地利根德里12號譽皇居，以及半山區列堤頓道7號納入強檢名單，相關指明人士須於明日(23日)進行病毒檢測。

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有5名確診病人(個案編號：12072、12131、12139、12145、12149)出院，至今共有11,883人康復出院；現時共有35名患者，分別於7間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。目前公立醫院已啟用562間負壓病房，合共1,042張負壓病床。