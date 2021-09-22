3億基金助運動科研　政府冀立會休會前批1.5億撥款

港隊在東京奧運及殘疾奧運會取得亮眼成績，港府隨後宣布一系列推動體育發展措施，包括與馬會慈善信託基金共同出資，設3億港元特別基金。民政事務局建議向藝術及體育發展基金（體育部分）一筆過注資1.5億港元，目標在立法會10月底休會前，向財務委員會申請撥款。該基金將用於開展運動科研資助計劃，協助運動員提升競爭力及備戰未來數年大型國際賽事，料可應付至2024年巴黎奧運會及殘奧會。

民政局在向立法會提交的文件中表示，港隊卓越表現證明香港運動員已經有能力達到國際體壇最高水平，然而國際賽事水平不斷提升，有需要設立運動科研資助計劃，重點加強運動科學及運動醫學的支援，以提升香港運動員競爭力。港府與賽會慈善信託基金向藝術及體育發展基金（體育部分）各注資1.5億港元，即合共3億港元，並預留3億港元開展運動科研資助計劃。

有關運動科研資助計劃涵蓋開展運動科學及運動醫學等方面的科研工作、添置體適能、運動科學及運動醫學相關的科研器材及應用程式，及進一步改良運動員的裝備。

香港體育學院的精英訓練科技科須就運動科研擬議項目徵詢體院相關專家委員會，並在獲得支持後提交民政事務局審批，並由民政事務局局長批出撥款。當局會在2024年巴黎奧運會及殘奧會後，檢討運動科研資助計劃的運作和成效。