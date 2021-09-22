政Whats噏：若民主黨決定棄選立會　李華明：會選擇退黨

李華明認為民主黨若不參選立法會，便失去政黨的基本功能。

民主黨將喺下星期日(26日)召開會員大會，討論會否參選12月嘅立法會選舉，黨內一直都有「主戰派」同埋「反戰派」兩種聲音。前議員、「老鴿」李華明接受傳媒訪問時話，如果民主黨決定棄選，將會失去一個重要嘅發聲平台，無咗作為政黨嘅基本功能，亦都違背咗佢嘅個人信念。佢話如果民主黨到時唔解散重組為論政團體，佢都只好無奈退黨喇！

李華明話民主黨唔去參選，一來會少咗個議政平台，無論處理民生政策、反映市民意見，或者為市民處理問題等，樣樣都做唔到，佢甚至透露曾經要將市民嘅求助個案轉交建制派嘅議員處理，感嘆真係無辦法啊嘛。

不過，區議員依家陸續開始宣誓，日前就連被視為該黨「主選派」嘅東區前區議員蘇逸恒都喺宣誓後被DQ，未來有仲有幾多該黨嘅區議員被DQ仍然係未知之數。李華明就認為，要睇住DQ情況而決定參唔參選嘅看法勢利，佢覺得民主黨即使喺惡劣嘅環境下都應該盡力參選，會唔會被DQ、或者之後有無機會在選舉中勝出係另一件事，但作為一個政黨嘅大原則係一定要參選嘅。